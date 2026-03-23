Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomozte při pátrání po pohřešovaném mladém muži

Aktuálně pátráme po pohřešovaném 25letém muži ze Smržovky, který může být v ohrožení života. 

Policisté na Jablonecku aktuálně pátrají po 25letém muži ze Smržovky, jehož pohřešování jim dnes ráno oznámila jeho matka. Na základě dosud provedeného šetření mají důvodnou obavu o to, že by si mohl sám sáhnout na život. Více informací k pohřešovanému mladému muži naleznete ZDE v databázi pátrání po osobách.

Pokud uvedený odkaz není aktivní, bylo pátrání po pohřešovaném odvoláno.

Veškeré informace k pohybu či pobytu pohřešovaného sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.


23. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 Aktuální foto pohřešovaný František Tomeš (3)

1 Aktuální foto pohřešovaný František To... 

Detailní náhled

2 Pohřešovaný František Tomeš (1)

2 Pohřešovaný František Tomeš (1) 

Detailní náhled

3 Pohřešovaný František Tomeš (2)

3 Pohřešovaný František Tomeš (2) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 