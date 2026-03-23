Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném mladém muži
Aktuálně pátráme po pohřešovaném 25letém muži ze Smržovky, který může být v ohrožení života.
Policisté na Jablonecku aktuálně pátrají po 25letém muži ze Smržovky, jehož pohřešování jim dnes ráno oznámila jeho matka. Na základě dosud provedeného šetření mají důvodnou obavu o to, že by si mohl sám sáhnout na život. Více informací k pohřešovanému mladému muži naleznete ZDE v databázi pátrání po osobách.
Pokud uvedený odkaz není aktivní, bylo pátrání po pohřešovaném odvoláno.
Veškeré informace k pohybu či pobytu pohřešovaného sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
23. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí