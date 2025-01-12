Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj skončil ve vazbě
Kriminalisté v Jablonci nad Nisou zahájili trestní stíhání muže, který na Jablonecku a Liberecku kradl převážně ve sklepech bytových domů.
V uplynulých dnech jablonečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 49letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů poškození cizí věci, krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil v době od května letošního roku do současnosti v Liberci a na Jablonecku. Celkem mu kriminalisté napočítali sedm skutků – vloupání do garáže, do sklepů a balkónů bytových domů, ze kterých vždy odcizil různé věci a v uvedené garáži poškodil i zaparkované vozidlo. Obviněný například z jedné sklepní kóje odcizil tři jízdní kola v celkové hodnotě 180.000,- Kč a na jiných místech vzal také křovinořez, brusku a strunovou sekačku. Ze společných balkónů v mezipatrech bytových domů odnesl různé pánské i dámské oblečení, které si tam jejich majitele po vyprání sušili. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu za více jak 300 tisíc korun.
Obviněný ovšem nebyl v páchání takové trestné činnosti žádným nováčkem. V rejstříku trestů má již 17 záznamů o pravomocných rozhodnutích soudu a naposledy byl tak potrestán v roce 2023. Vzhledem k těmto skutečnostem podal komisař státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Soudce následně podanému návrhu vyhověl a obviněného do vazby poslal. Policejní hlídka ho tedy ze soudní síně převezla rovnou do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedených přečinů obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.
1. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí