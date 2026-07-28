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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný zloděj opět kradl

Muži, který byl v minulosti již pětkrát soudně trestán, tanvaldští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež. 

Minulý týden policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 27. června letošního roku. Tehdy totiž ráno krátce po šesté hodině přelezl bránu a vnikl na pozemek u zahradní chatky ve Smržovce odkud odcizil stavební kolečko v hodnotě 500,- Kč. Podezřelý byl ovšem od roku 2019 za takové činy již pětkrát pravomocně soudem odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného skutku hrozí v případě dalšího odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

28. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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