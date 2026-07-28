Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj opět kradl
Muži, který byl v minulosti již pětkrát soudně trestán, tanvaldští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež.
Minulý týden policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 27. června letošního roku. Tehdy totiž ráno krátce po šesté hodině přelezl bránu a vnikl na pozemek u zahradní chatky ve Smržovce odkud odcizil stavební kolečko v hodnotě 500,- Kč. Podezřelý byl ovšem od roku 2019 za takové činy již pětkrát pravomocně soudem odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného skutku hrozí v případě dalšího odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.
28. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí