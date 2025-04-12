Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nedal přednost v jízdě
Řidič v Nové Vsi nad Nisou přehlédl auto jedoucí po hlavní silnici.
Včera hodinu před polednem se stala dopravní nehoda v Nové Vsi nad Nisou. Řidič s vozidlem Hyundai ix20 jel ke křižovatce po vedlejší silnici a přehlédl řidičku s vozem VW Polo jedoucí po hlavní silnici. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu obou vozidel, při kterém řidička utrpěla zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
4. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí