Nadýchal přes tři promile

Řidič v Rychnově u Jablonce nad Nisou usedl za volant pod vlivem alkoholu. Nadýchal přes tři promile. 

Tento týden policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 36letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v neděli 28. září. Tehdy ho policisté večer krátce po jednadvacáté hodině kontrolovali za volantem vozidla Škoda Octavia v Rychnově u Jablonce nad Nisou v ulici Ještědská. Podezřelý, který byl v té době zjevně pod vlivem alkoholu, nejprve na místě kontroly dechovou zkoušku odmítl. Policejní hlídka ho tedy zajistila a převezla na služebnu. Tam již s provedením dechové zkoušky souhlasil. Její výsledek byl 3,16 promile alkoholu v dechu. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.


2. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

