Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na mokré vozovce dostal smyk a havaroval
Řidiči, připomínáme vám základní pravidla při jízdně za deště a na mokré vozovce.
Včera krátce po poledni se stala dopravní nehoda ve Smržovce na silnici číslo 14. Řidič s vozidlem Suzuki Jimny jel ve směru od Tanvaldu, kde ve stoupání nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky a v levotočivé zatáčce dostal smyk. Následně pak narazil do kovového zábradlí. Policisté alkohol u řidiče vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči udělili blokovou pokutu.
V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou řidičům motorových vozidel v tomto aktuálně velmi deštivém počasí připomínáme základní pravidla při jízdě za deště a na mokré vozovce:
1. Přizpůsobení rychlosti
- Snižte rychlost jízdy – mokrá vozovka výrazně prodlužuje brzdnou dráhu.
- Vyhněte se prudkému brzdění a akceleraci.
2. Zvýšená pozornost
- Sledujte situaci na vozovce – kaluže mohou skrývat výmoly.
- Dávejte pozor na chodce, cyklisty a další účastníky provozu, kteří mohou být méně viditelní.
3. Bezpečný odstup
- Dodržujte větší odstup od vozidla před vámi – doporučuje se alespoň dvojnásobný oproti suché vozovce.
4. Stav vozidla
- Zkontrolujte stav pneumatik – dostatečná hloubka dezénu je klíčová pro odvod vody.
- Ujistěte se, že stěrače fungují správně a mají nepoškozené lišty.
- Ověřte funkčnost osvětlení – za deště je důležitá dobrá viditelnost.
5. Aquaplaning
- Pokud dojde k aquaplaningu (ztrátě kontaktu pneumatik s vozovkou kvůli vrstvě vody), nebrzděte a neotáčejte volantem prudce.
- Držte volant pevně a postupně snižujte rychlost.
6. Používání světel
- Používejte potkávací světla i během dne – zlepšíte svou viditelnost pro ostatní.
7. Plánování trasy
- Vyhněte se oblastem s rizikem záplav nebo špatného odvodnění.
- Sledujte dopravní zpravodajství a meteorologické výstrahy.
15. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí