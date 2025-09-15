Policie České republiky  

Na mokré vozovce dostal smyk a havaroval

Řidiči, připomínáme vám základní pravidla při jízdně za deště a na mokré vozovce. 

Včera krátce po poledni se stala dopravní nehoda ve Smržovce na silnici číslo 14. Řidič s vozidlem Suzuki Jimny jel ve směru od Tanvaldu, kde ve stoupání nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky a v levotočivé zatáčce dostal smyk. Následně pak narazil do kovového zábradlí. Policisté alkohol u řidiče vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči udělili blokovou pokutu.

V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou řidičům motorových vozidel v tomto aktuálně velmi deštivém počasí připomínáme základní pravidla při jízdě za deště a na mokré vozovce:

1. Přizpůsobení rychlosti

  • Snižte rychlost jízdy – mokrá vozovka výrazně prodlužuje brzdnou dráhu.
  • Vyhněte se prudkému brzdění a akceleraci.

2. Zvýšená pozornost

  • Sledujte situaci na vozovce – kaluže mohou skrývat výmoly.
  • Dávejte pozor na chodce, cyklisty a další účastníky provozu, kteří mohou být méně viditelní.

3. Bezpečný odstup

  • Dodržujte větší odstup od vozidla před vámi – doporučuje se alespoň dvojnásobný oproti suché vozovce.

4. Stav vozidla

  • Zkontrolujte stav pneumatik – dostatečná hloubka dezénu je klíčová pro odvod vody.
  • Ujistěte se, že stěrače fungují správně a mají nepoškozené lišty.
  • Ověřte funkčnost osvětlení – za deště je důležitá dobrá viditelnost.

5. Aquaplaning

  • Pokud dojde k aquaplaningu (ztrátě kontaktu pneumatik s vozovkou kvůli vrstvě vody), nebrzděte a neotáčejte volantem prudce.
  • Držte volant pevně a postupně snižujte rychlost.

6. Používání světel

  • Používejte potkávací světla i během dne – zlepšíte svou viditelnost pro ostatní.

7. Plánování trasy

  • Vyhněte se oblastem s rizikem záplav nebo špatného odvodnění.
  • Sledujte dopravní zpravodajství a meteorologické výstrahy.

15. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

