Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Mladík skončil ve vazbě
Kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvého, který má na svědomí dvě loupeže v Jablonci nad Nisou.
Tento týden komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání teprve 17letého mladíka jako obviněného ze spáchání provinění loupež, kterého se dopustil 20. a 22. srpna tohoto roku v ulicích Jablonce nad Nisou. Při prvním skutku vyvolal strach a obavy z napadení u svého známého, kterému odcizil boty a dva řetízky v celkové hodnotě 2.500,- Kč. V druhém případě pak na ulici oslovil nezletilého chlapce, po kterém pod pohrůžkou násilí požadoval vydat hotovost ve výši 410,- Kč a sluchátka. Ve strachu o své z draví mu chlapec vše vydal. Obviněný si chtěl ještě z chlapcova batohu vzít boty, které mu však vrátil poté, co se ho zastala náhodná kolemjdoucí.
Obviněný mladistvý ovšem i přes svůj věk není v páchání násilné trestné činnosti žádným nováčkem. V minulosti byl již za takovou násilnou činnost pravomocně soudem odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Včera soudce návrhu státního zástupce vyhověl a obviněného poslal do vazby. V případě odsouzení mu tak nyní za spáchání provinění loupež hrozí trestní opatření odnětí svobody až na pět let.
29. 8. 2025
nprap. Dagmar Sochorová