Kontroly ubytoven v Jablonci nad Nisou

Policisté, strážníci a hasiči společně již po několikáté kontrolovali ubytovny ve městě. 

Včera proběhla v Jablonci nad Nisou rozsáhlá společná akce zaměřená na kontroly ubytovacích zařízení ve městě. Do tohoto opatření byli s policisty a kriminalisty Územního odboru v Jablonci nad Nisou zapojeni také policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci, policejní psovod se služebním psem, strážníci jablonecké městské policie a hasiči z jabloneckého územního odboru Hasičského záchranného sboru.

Během dopoledne bylo uvedenými složkami zkontrolováno na území města celkem šest ubytoven a jejich přítomní obyvatelé. Policisté se zaměřili především na kontroly oprávněnosti pobytu cizinců a pátrání po osobách. Během této dopolední akce policisté zkontrolovali 237 osob z toho 65 cizinců a vypátrali jednu osobu v celostátním pátrání.

Hasiči se při této akci zaměřili na kontroly příslušných dokumentací a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Veškeré zjištěné nedostatky budou šetřit a řešit i v následujících dnech.

Na závěr můžeme konstatovat, že včerejší akce byla velmi rozsáhláVzhledem k tomu, že si občané na místa v bezprostředním okolí ubytoven opakovaně stěžují, nebyly rozhodně tyto kontroly nijak ojedinělé. V následujícím období se budou samozřejmě obdobné akce v různém rozsahu na území města Jablonce nad Nisou i nadále v rámci vzájemné spolupráce mezi policisty a strážníky provádět.


16. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

