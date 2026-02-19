Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme majitele jízdního kola
Liberečtí policisté zajistili jízdní kolo, které pravděpodobně bylo v minulosti odcizeno dosud neznámému majiteli.
V pátek 6. února liberečtí policisté v ulici 5. května v Liberci kontrolovali muže s jízdním kolem, který se opakovaně dopouští majetkové trestné činnost týkající se vloupání do objektů a krádeží právě i jízdních kol. Vzhledem k tomu, že nedokázal policistům věrohodně prokázat původ uvedeného jízdního kola, policisté mu ho odebrali s podezřením, že se jedná o věc pocházející z trestné činnosti.
V rámci dosud provedeného šetření se ovšem policistům z Obvodního oddělení Liberec – centrum nepodařilo zjistit majitele tohoto jízdního kola zn. Scott Scale 950, černé barvy s bílým nápisem SCOTT na spodní části rámu kola – viz. přiložené fotografie.
Z tohoto důvodu nyní hledají majitele zajištěného jízdního kola touto cestou. Majitele žádají, aby se jim přihlásil osobně na Obvodním oddělení Liberec – centrum nebo telefonicky na č. 974 467 100, případně může samozřejmě využít i bezplatnou linku 158. Pokud má někdo informace vedoucí ke zjištění majitele zajištěného jízdního kola, ať je policistům sdělí stejným způsobem.
19. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí