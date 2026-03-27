Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Havaroval pod vlivem alkoholu
Řidiči, který havaroval pod vlivem alkoholu a z místa nehody odešel, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.
Tento týden policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech ve zkráceném přípravném řízení sdělili 50letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 18. února letošního roku. Tehdy večer krátce před jednadvacátou hodinou projížděl s vozem Hyundai ulicemi Turnova, kde při výjezdu z ulice Jeronýmova do ulice Husova narazil do zaparkovaného vozidla. Navíc z místa události odešel do svého bydliště, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Policisté ho následně vypátrali v momentě, kdy se z domova před půl desátou vracel zpátky k místu dopravní nehody. V té době provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu policisté naměřili hodnoty alkoholu 1,37 promile a 1,50 promile. Po provedeném poučení se podezřelý podrobil lékařskému vyšetření, které bylo spojeno s odběry krve. Výsledky těchto rozborů obsahu alkoholu v krvi vyšly v hodnotách 1,47 a 1,42 promile. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.
27. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí