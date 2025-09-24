Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda na železničním přejezdu
Aktuálně v Jablonci nad Nisou šetříme střet osobního vlaku s vozidlem na železničním přejezdu v ulici Revoluční.
Dnes krátce před jedenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o střetu osobního vlaku s vozidlem na železničním přejezdu v Jablonci nad Nisou v ulici Revoluční. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Zaklíněného řidiče z vozidla vyprostili hasiči a předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby, která ho následně převezla do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou samozřejmě v tuto chvíli předmětem šetření. Provoz vlaků mezi Jabloncem a Tanvaldem je aktuálně po dobu šetření všech okolností celé události zastaven.
24. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí