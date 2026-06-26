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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Den Integrovaného záchranného systému v Jablonci nad Nisou

Policisté se včera zúčastnili Dne IZS u jablonecké přehrady a přivezli sebou služební psy i koně. 

Včera se u jablonecké přehrady v prostoru poloostrova Tajvan uskutečnil Den Integrovaného záchranného systému, který pořádá statutární město Jablonec nad Nisou. Během dne mohli jeho návštěvníci shlédnout bohatý program ukázek činnosti všech složek IZS i jejich partnerů, kteří s nimi velmi úzce spolupracují. Policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v rámci dynamických ukázek předvedli práci psovodů se služebními psy, policistů s koňmi a výcviku pořádkové jednotky.

Na stanovišti mohli děti i dospělí pohovořit s policisty o prevenci bezpečného chování v řadě oblastí běžného způsobu života a získat informace o možnostech přijetí do služebního poměru k Policii České republiky. Zejména děti pak využili možnost prohlédnout si služební dopravní prostředky, které policisté ve své službě každodenně používají.

Děkujeme všem návštěvníkům za pozornost, kterou nám i v tak velice horkém slunečném počasí věnovali, a na akci dorazili. Velké dík patří zejména pedagogům, kteří využili dne před vysvědčením k tomu, aby se jejich žáci a svěřenci mohli seznámit s činností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.


26. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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