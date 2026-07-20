Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Pomozte při pátrání po pohřešovaném mladém muži
Aktuálně pátráme po pohřešovaném, který by si dle zjištěných poznatků mohl sám sáhnout na život.
AKTUALIZACE ze dne 20. 7. 2026 v 17.45 hodin:
Pohřešovaný 27letý muž z Tanvaldu, po kterém jsme dnes v Libereckém kraji pátrali, byl vypátrán a je v pořádku.
Děkujeme za spolupráci.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
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Policisté pátrají po 29letém muži, který včera odešel z domova v Tanvaldě v ulici Údolí Kamenice a do současné doby se nevrátil ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Na základě dosud zjištěných poznatků je možně i to, že by si mohl sáhnout na svůj život. Více informaci k pohřešovanému naleznete ZDE v databázi Pátrání po osobách.
Pokud uvedený odkaz není aktivní, bylo pátrání po pohřešovaném muži odvoláno.
Veškeré informace k pobytu či výskytu pohřešovaného 29letého muže sdělte policistům telefonicky na bezplatné lince 158 nebo osobně na kterékoliv služebně.
20. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí