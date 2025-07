Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vězení se nevyhnul

Hledaný recidivista utíkal policejní hlídce, skončil za mřížemi. /VIDEO/

Dlouhé měsíce se pětadvacetiletý recidivista z Hodonínska vyhýbal nástupu do vězení za opakované krádeže. Do výkonu trestu se mu očividně nechtělo, protože ve chvíli, kdy za jeho zaparkovaným autem zastavili policisté, neváhal, rychle vystoupil z vozidla a začal utíkat. Za ním se vydal jeden člen hlídky, druhý mu jel služebním vozidlem odříznout únikovou cestu. To už nakonec nebylo potřeba. Rychlejšímu policistovi se mu prchajícího muže podařilo po krátkém sprintu dostihnout a zpacifikovat.

Pobyt ve vězení si tak mladý recidivista pravděpodobně prodlouží. Za vyhýbání se nástupu trestu odnětí svobody je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Předpokládaný termín propuštění se mu tak může ještě posunout, obzvláště pokud se potvrdí jeho účast i na dalších krádežích, které policisté dále prověřují.

por. Petr Vala, 30. července 2025.

