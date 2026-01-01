Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Nedávejte zlodějům šanci
Pachatele zaujaly rodinné domy i rekreační objekty
Policisté na Hodonínsku v uplynulých týdnech zaznamenali několik případů vloupání do různých objektů. Terčem zlodějů se staly rodinné domy, rekreační objekty, ale také například zahradní chatky nebo sklepní kóje. K těmto případům docházelo na různých místech našeho regionu. Policisté aktuálně po pachatelích pátrají, vyhodnocují stopy a poznatky, které by je k nim mohly přivést. V nočních hodinách se zaměřujeme na zájmové lokality, projíždějící vozidla i podezřelé osoby.
Zároveň se obracíme na veřejnost, aby si své objekty zabezpečila vhodným způsobem a zabránila tak vstupu možných pachatelů. Zvažte elektronické hlídací systémy, kamerové záznamy, bezpečnostní zámky, apod. Nepodceňujte ani jiné vstupy do domu, například dveře ze dvora nebo sklepní okénka. V případě výskytu podezřelých vozidel nebo osob, zejména v nočních hodinách, můžete informovat policisty na lince 158 k případné kontrole a přijetí vhodných opatření.
por. Bc. Petr Zámečník, 13. února 2026