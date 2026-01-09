Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Se zákazem řízení a pod vlivem drog
Žena se svou jízdou na Českolipsku dopustila hned dvou skutků.
Včerejšího dne krátce po deváté hodině večerní, policisté z obvodního oddělení Cvikov prováděli dohled nad veřejným pořádkem v ul. Komenského ve Cvikově. Na základě dobré osobní a místní znalosti se rozhodli provést silniční kontrolu právě projíždějícího automobilu Škoda Octavia. Vozidlo totiž řídila jim dobře známá žena. Na výzvu jim nepředložila řidičský průkaz, k čemuž následně sama uvedla, že má výsloven zákaz řízení. Tvrzení řidičky se policistům potvrdilo provedenou kontrolou v dostupných informačních systémech, které prokázaly zákaz řízení od října loňského roku trvající do srpna roku 2027. Žena byla dále podrobena orientačnímu testu na přítomnost alkoholu. Zatímco tento výsledek vykazoval negativní hodnoty, zkouška na drogy už dopadla jinak. U řidičky byl zjištěn pozitivní výsledek na látku amfetamin/metamfetamin. Policisté tak řidičku vyzvali, aby se dále podrobila odběru krve v nemocnici, což odmítla absolvovat.
Cvikovští policisté ženě ještě tentýž den sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který jí může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody. Za odmítnutí podrobení se vyšetření na přítomnost omamných látek jí také může být uložena pokuta od 25.000,-Kč do 75.000,-Kč nebo zákaz činnosti až na tři léta.
9. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje