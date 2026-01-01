Pátráme po uprchlém vězni
Obracíme se s žádostí o spolupráci na veřejnost.
Českolipští kriminalisté pátrají po uprchlém vězni Věznice Stráž pod Ralskem, který si zde opykával trest za majetkovou kriminalitu. Hledaný uprchl z nestřeženého pracoviště a jeho současný výskyt není znám. Uvítáme pomoc od občanů, kteří mají informace o jeho pohybu.
Další informace k hledanému vězni čtěte v databázi pátrání po osobách.
V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledaném muži odvoláno.
Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného muže sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
3. dubnra 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová