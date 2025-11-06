Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Opakovaná krádež
Recidivista ukradl obuv a oblečení v hodnotě 2395,-Kč, za což mu hrozí až tři roky ve vězení.
Policisté z Obvodního oddělení Nový Bor sdělili v uplynulém dni podezření nenapravitelnému recidivistovi za přečin krádeže. Třiapadesátiletý muž dne 31.10.2025, po 16. hodině navštívil prodejnu s oděvy v Novém Boru, kde si vybral několik kousků oblečení a dva páry dětských bot, které si vložil do nákupního košíku. Se zbožím zamířil do převlékací kabinky. Oblečení si zde ale zřejmě nezkoušel. Po návratu z kabinky navrátil na stojan pouze jeden kus oblečení a poté odevzdal prázdný košík. S viditelně plným batohem na zádech prodejnu opustil, aniž by se zdržoval placením u pokladny.
Počínání tohoto recidivisty zaznamenala všímavá prodavačka, která na místo přivolala hlídku policie. Policistům pomohl i poznatek, do jakého vozu muž nastoupil a odjel. Muž se hlídce policie nejprve skrýval. K doznání a vydání věcí policii ho přesvědčila až jeho přítelkyně. Ještě téhož dne ve večerních hodinách odcizené věci policistům dobrovolně vydal a následoval je na služebnu k provedení dalších úkonů. Ve svém batohu skrýval pánskou zimní bundu v hodnotě 1059,-Kč, dámské džíny v hodnotě 259,-Kč, pánskou mikinu v hodnotě 179,-Kč a dva páry dětské obuvi v hodnotě 479,-Kč a 419,-Kč. Celkem tak způsobil škodu ve výši 2395,-Kč.
Recidivista byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již několikrát potrestán obecně prospěšnými pracemi i nepodmíněným trestem odnětí svobody. Za uvedené jednáná mu tak dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
kpt. Mgr. Iva Martínková
6.11.2025