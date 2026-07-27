Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nedobrzdila
Motocyklistka se dostatečně nevěnovala řízení a zaklínila svou motorku pod osobní auto.
V neděli před 15. hodinou projížděla motocyklistka na stroji Honda CBF 125M po silnici třetí třídy ve směru od Zákup obcí Kamenice u Zákup, když před křižovatkou nedokázala včas zareagovat na osobní vozidlo, jehož řidička musela zastavit z důvodu vyvolaného silničním provozem. Na vině bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti a také nepozornost motorkářky. To mělo za následek, že se její motorka vklínila do zadní části před ní stojícího Volkswagenu Passat. Motocyklistku převezla do nemocnice na ošetření s podezřením na lehčí zranění zdravotnická záchranná služba.
27. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková