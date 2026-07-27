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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nedobrzdila

Motocyklistka se dostatečně nevěnovala řízení a zaklínila svou motorku pod osobní auto. 

V neděli před 15. hodinou projížděla motocyklistka na stroji Honda CBF 125M po silnici třetí třídy ve směru od Zákup obcí Kamenice u Zákup, když před křižovatkou nedokázala včas zareagovat na osobní vozidlo, jehož řidička musela zastavit z důvodu vyvolaného silničním provozem. Na vině bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti a také nepozornost motorkářky. To mělo za následek, že se její motorka vklínila do zadní části před ní stojícího Volkswagenu Passat. Motocyklistku převezla do nemocnice na ošetření s podezřením na lehčí zranění zdravotnická záchranná služba.

27. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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