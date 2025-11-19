Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na svobodě dlouho nepobyl
Uprchlého vězně po dvou hodinách zadrželi kriminalisté z výjezdu. Zaujal je muž v šedivé uniformě, který se v mrazivém ránu procházel po louce.
V pondělí kolem 6. hodiny ranní uprchl 32letý vězeň z volného pracoviště ve firmě Praktik ve Stráži pod Ralskem. Muž, kterého soud poslal do věznice na pět let, má za sebou výkon poloviny trestu a do volnějšího režimu ho věznice přeřadila teprve před týdnem.
Blízkost svobody za plotem na něj ale zapůsobila tak silně, že jí nedokázal odolat. Jeho nepřítomnost na pracovišti nahlásili v pondělí ráno pracovníci vězeňské služby na linku 158 a operační důstojník na místo vyslal českolipské kriminalisty z výjezdu. Ti cestou do Stráže zahlédli ve vysoké trávě na louce poblíž obce Noviny pod Ralskem muže v šedivé uniformě, jenž kráčel směrem na Mimoň. Nebyl to nikdo jiný, než hledaný vězeň. Kolegové ho vyzvali, aby uposlechl jejich pokyny, což udělal a zadržení se podrobil bez odporu. Tím skončil jeho dvouhodinový pobyt na svobodě, který může "zaplatit" prodloužením výkonu trestu odnětí svobody až o dalších pět let.
Kriminalisté ho po zadržení bez odkladu vrátili do strážské věznice, kde si v nejbližších dnech převezme usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Bc. Ivana Baláková