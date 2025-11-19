Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na svobodě dlouho nepobyl

Uprchlého vězně po dvou hodinách zadrželi kriminalisté z výjezdu. Zaujal je muž v šedivé uniformě, který se v mrazivém ránu procházel po louce. 

V pondělí kolem 6. hodiny ranní uprchl 32letý vězeň z volného pracoviště ve firmě Praktik ve Stráži pod Ralskem. Muž, kterého soud poslal do věznice na pět let, má za sebou výkon poloviny  trestu a do volnějšího režimu ho věznice přeřadila teprve před týdnem. 

Blízkost svobody za plotem na něj ale zapůsobila tak silně, že jí nedokázal odolat. Jeho nepřítomnost na pracovišti nahlásili v pondělí ráno pracovníci vězeňské služby na linku 158 a operační důstojník na místo vyslal českolipské kriminalisty z výjezdu. Ti cestou do Stráže zahlédli ve vysoké trávě na louce poblíž obce Noviny pod Ralskem muže v šedivé uniformě, jenž kráčel směrem na Mimoň. Nebyl to nikdo jiný, než hledaný vězeň. Kolegové ho vyzvali, aby uposlechl jejich pokyny, což udělal a zadržení se podrobil bez odporu. Tím skončil jeho dvouhodinový pobyt na svobodě, který může "zaplatit" prodloužením výkonu trestu odnětí svobody až o dalších pět let.

Kriminalisté ho po zadržení bez odkladu vrátili do strážské věznice, kde si v nejbližších dnech převezme usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

19. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 