Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Kriminalisté objasnili sérii krádeží katalyzátorů
Oddychnout si mohou lidé z České Lípy, Nového Boru, Cvikova a Stráže pod Ralskem.
V závěru loňského roku, zhruba od října do prosince, řádil na Českolipsku zloděj katalyzátorů. Připravil o ně majitele celkem 15 vozidel na území České Lípy, Nového Boru, Cvikova a Stráže pod Ralskem. Způsobil jim tím škodu za bezmála 70 000 korun. Lup skončil na černém trhu ve výkupech barevných kovů, které katalyzátory obsahují.
Kriminalisté, kteří mladého muže z Děčínska z krádeží usvědčili díky své operativní činnosti, jsou přesvědčeni o tom, že jich má na svědomí mnohem více a na případu i nadále pilně pracují. Usnesení o zahájení trestního stíhání nejen za krádeže se škodou za desítky tisíc korun, ale také za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, mu předali ve věznici, kam ho soud již poslal za jiné skutky. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu přibylo za to, že při krádežích katalyzátorů objížděl okres svým vozidlem, ačkoliv mu soud řízení všech motorových vozidel zakázal.
Motoristé na Českolipsku si tedy na nějaký čas mohou oddychnout a v noci spát klidněji. Lovec katalyzátorů má přestávku.
26. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková