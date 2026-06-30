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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Havaroval pod vlivem

Přitom zlikvidoval strom i dopravní značku. Nikomu ale naštěstí neublížil. 

Téměř se dvěma promile alkoholu v krvi usedl ze soboty na neděli hodinu po půlnoci za volant 50letý řidič citroenu. Ve Starých Splavech pak  nevybral levotočivou zatáčku a vyjel mimo silnici, kde naboural do stromu a dopravní značky, kterou ohnul skoro do pravého úhlu. Naštěstí přitom nikoho nezranil. Z místa nehody odešel, aniž by ji nahlásil policii, což byla jeho povinnost, protože způsobil škodu na dopravním značení za nejméně 10 000 korun. Když jsme ho zhruba po dvaceti minutách vypátrali, nadýchal do kontrolního přístroje 1,92 promile alkoholu. Škodu na jeho vozidle jsme odhadli na 50 000 korun. Štěstí je, že jsou v tomto případě škody jen materiální.

Řidič citroenu by ve svých zralých letech měl vědět, že alkohol za volant nepatří. To mu teď bude muset připomenout soud, u kterého kauza skončí, svou jízdou se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

30. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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havárie pod vlivem 1

havárie pod vlivem 1 

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havárie pod vlivem 2

havárie pod vlivem 2 

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