Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pozor na zvěř

Během noci přijali policisté osmnáct oznámení o střetech se zvěří. 

Možná nízké teploty, čerstvá sněhová pokrývka a s ní spojený nedostatek potravy stojí za zvýšeným pohybem zvěře, která nyní často končí na silnicích pod koly vozidel. Další zvířata mohou být ještě poplašená po silvestrovských oslavách spojených s užitím pyrotechniky. Jen za dnešní noc policisté v Jihomoravském kraji přijali 18 oznámení o střetu se zvěří nebo o sražených či zraněných zvířatech. Nejvíce střetů bylo na území okresů Brno-venkov a Znojmo, další případy se však mimo Brno nevyhýbaly žádnému z okresů kraje. V lesních úsecích stejně jako mezi poli se proto nyní obzvlášť vyplatí snížit rychlost a být připraven na to, že zvěř může znenadání vběhnout na vozovku. 

por. David Chaloupka. 2. ledna 2026

Související dokumenty

  • Zvěř.m4a
    Velikost souboru: 4,1 MB / formát M4A

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 