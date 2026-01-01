Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na zvěř
Během noci přijali policisté osmnáct oznámení o střetech se zvěří.
Možná nízké teploty, čerstvá sněhová pokrývka a s ní spojený nedostatek potravy stojí za zvýšeným pohybem zvěře, která nyní často končí na silnicích pod koly vozidel. Další zvířata mohou být ještě poplašená po silvestrovských oslavách spojených s užitím pyrotechniky. Jen za dnešní noc policisté v Jihomoravském kraji přijali 18 oznámení o střetu se zvěří nebo o sražených či zraněných zvířatech. Nejvíce střetů bylo na území okresů Brno-venkov a Znojmo, další případy se však mimo Brno nevyhýbaly žádnému z okresů kraje. V lesních úsecích stejně jako mezi poli se proto nyní obzvlášť vyplatí snížit rychlost a být připraven na to, že zvěř může znenadání vběhnout na vozovku.
por. David Chaloupka. 2. ledna 2026