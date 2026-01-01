Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomozte při pátrání po patnáctileté dívce

Policie žádá veřejnost o spolupráci. 

Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po patnáctileté dívce. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však nedorazila. Dle dosavadních informací se měla následně pohybovat v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat ovšem s negativním výsledkem.

Jakékoliv informace k pohybu či pobytu uvedené dívky sdělte neprodleně přes tísňovou linku 158.

Bližší informace naleznete zde:https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=8570507260603
(Je-li odkaz neaktivní byla osoba již vypátrána)

Policie ČR děkuje za spolupráci!

por. Andrea Cejnková, 12. května 2026

Související dokumenty

  • Pátrání_zvuk.mp3
    Velikost souboru: 892,7 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 