Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pomozte při pátrání po patnáctileté dívce
Policie žádá veřejnost o spolupráci.
Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po patnáctileté dívce. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však nedorazila. Dle dosavadních informací se měla následně pohybovat v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat ovšem s negativním výsledkem.
Jakékoliv informace k pohybu či pobytu uvedené dívky sdělte neprodleně přes tísňovou linku 158.
Bližší informace naleznete zde:https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=8570507260603
(Je-li odkaz neaktivní byla osoba již vypátrána)
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 12. května 2026