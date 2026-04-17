Únos dětí má šťastný konec
Deset dlouhých měsíců chyběla dětem matka.
Dvě malé děti unesl otec matce, která je měla soudem svěřené do péče. Po červencovém nahlášení únosu ihned začalo pátrání v ČR i v zahraničí, vyhlášením pátrání v rámci Schengenského informačního systému (SIS) i mezinárodní pátrací databáze Interpolu.
Na pátrání zareagovali turečtí kolegové, kteří jako tranzitní pasažéry při přestupu na istanbulském letišti zaznamenali obě děti i jejich otce na cestě do Ruska.
Veškerá snaha policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci tak směřovala ke komunikaci se zástupci Interpolu v Moskvě. V září obdrželi informaci o tom, že jsou otec i děti v pořádku a daří se jim dobře. Veškerá další komunikace se zástupci Ruska probíhala s cílem přijetí potřebných opatření k lokalizaci dětí, jejich návratu k matce a zadržení jejich otce, na kterého již byl vydán evropský i mezinárodní zatýkací rozkaz.
Do případu se významně zapojilo také české velvyslanectví v Moskvě, které intenzivně působilo na ruské orgány s cílem zadržet otce a pohřešované děti umístit na bezpečné místo za účelem jejich následné repatriace.
Výrazný posun v případu nastal na začátku dubna, kdy Interpol Moskva potvrdil zadržení muže a umístění dětí do sociálně rehabilitačního centra v Moskvě.
Dnes se tak uskutečnila za pomoci českých diplomatů a matky dětí jejich repatriace České republiky a předpokládáme, že se z Ruska podaří vydat zpět do ČR i jejich otec – únosce.
Úsilí policistů, diplomatů i matky tak vedlo ke šťastnému konci případu únosu dvou malých dětí, a to i když se jednalo zemi, která je v současné době považována za bezpečný úkryt před spravedlností.
kpt. David Schön
17. dubna 2026