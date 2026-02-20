Policie České republiky  

Únos a vydírání na Náchodsku

Kriminalisté rozpletli sérii závažné trestné činnosti. 

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve spolupráci s náchodskými kolegy objasnili mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Díky intenzivní operativní práci, pečlivému prověřování a důslednému zajištění důkazů skončili v poutech dva muži ve věku 26 a 42 let, kteří se dle našich zjištění dopustili surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality.

Vzhledem k povaze závažné násilné trestné činnosti a také s ohledem na trestní minulost obou mužů byla k zadržení nasazena zásahová jednotka. Jeden z podezřelých se při zákroku pokusil utéct a následně zaujal i bojový postoj, proto policisté ze zásahové jednotky použili přiměřené donucovací prostředky.

Kriminalisté rozklíčovali incident z konce letošního ledna, kdy oba dnes již obvinění muži měli násilně vniknout do chaty na Hronovsku a hrubě napadnout mladého muže. Násilí vyústilo v jeho únos, když jej měli naložit do osobního vozidla a odvézt do opuštěných skladových hal na Broumovsku. V těchto prostorách byl poškozený okolo 30 hodin držen v naprosto nevyhovujících a ponižujících podmínkách. Útočníci vůči němu používali psychický nátlak i fyzické výhrůžky, mimo jiné i hrozbu připojení k elektrickému proudu o napětí 380 V a použití kyseliny, a to s cílem vynutit si informace a přístupové údaje k elektronickému zařízení. Kromě způsobené újmy následně oběť připravili o osobní věci a mobilní telefon.

Operativní šetření zároveň odhalilo, že mladší z dvojice se dlouhodobě podílel na distribuci pervitinu. Kriminalisté mu dále prokázali i vloupání do bytu v Náchodě, odkud odcizil elektroniku a oblečení v hodnotě převyšující 125 000 korun. Trestní řízení postupně odhalilo propojenou trestnou činnost, která zahrnovala násilné útoky, majetkové delikty i drogovou kriminalitu.

Oba muži byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, loupeže a vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Mladší obviněný čelí rovněž stíhání za neoprávněnou výrobu a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a dále za krádež a porušování domovní svobody.

Případ byl mimořádně náročný jak z hlediska rozsahu, tak i brutality způsobu provedení. Zároveň vyžadoval trpělivou operativní práci a rychlé a přesné vyhodnocování získaných informací. I díky vysokému nasazení a součinnosti kriminalistů se podařilo celou trestnou činnost objasnit a obě osoby včas zadržet.

Kriminalisté při prověřování zjistili, že pro oba obviněné není střet se zákonem žádnou novinkou. Jde o recidivisty, kteří se do křížku se spravedlností dostávají opakovaně. Starší muž je známý především sérií krádeží. Mladší z dvojice má však v rejstříku trestů zapsánu pestrou škálu závažných deliktů – od distribuce drog a krádeží až po násilné činy, jako jsou ublížení na zdraví, loupeže a vydírání. Právě tato kriminální minulost dokresluje brutalitu, se kterou přistoupili i k aktuálně řešenému případu.

S ohledem na obavu z pokračování v trestné činnosti a možné ovlivňování svědků byl ze strany policejního orgánu podán podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Vazební zasedání proběhne patrně v průběhu dnešního dne.

V případě prokázání viny hrozí obviněným za tuto trestnou činnost trest odnětí svobody až na 12 let.

por. Karolína Macháčková
20.2.2026

