Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Úmyslně založený požár v mateřské škole v Jaroměři
Škoda přesahuje 1,5 milionu korun.
Dne 13. srpna 2025 ve večerních hodinách došlo v budově mateřské školy v Jaroměři k úmyslnému založení několika ohnisek požáru. Od těchto ohnisek následně vzplála celá dětská herna nacházející se v přízemí budovy.
Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně, a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti. Předběžná škoda na majetku mateřské školy byla vyčíslena na částku 1 500 000 Kč.
V souvislosti s tímto případem byl zadržen 42letý podezřelý. Věc je prověřována pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Další informace budou poskytnuty, jakmile to bude možné.
por. Karolína Macháčková
14.8.2025