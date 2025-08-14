Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úmyslně založený požár v mateřské škole v Jaroměři

Škoda přesahuje 1,5 milionu korun. 

Dne 13. srpna 2025 ve večerních hodinách došlo v budově mateřské školy v Jaroměři k úmyslnému založení několika ohnisek požáru. Od těchto ohnisek následně vzplála celá dětská herna nacházející se v přízemí budovy.

Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně, a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti. Předběžná škoda na majetku mateřské školy byla vyčíslena na částku 1 500 000 Kč.

V souvislosti s tímto případem byl zadržen 42letý podezřelý. Věc je prověřována pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Další informace budou poskytnuty, jakmile to bude možné.

por. Karolína Macháčková
14.8.2025

Odkazy do noveho okna

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradeckého kraje

Zdroj: Michal Fanta, HZS Královéhradecké... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 