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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úmrtí při výcviku

Případ včerejší nešťastné události prošetřujeme. 

Od včerejšího dne prošetřují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality případ úmrtí příslušníka Hasičského záchranného sboru, ke kterému došlo v Českých Budějovicích, ve vodáckém areálu. Aktuálně probíhají veškeré úkony v rámci trestního řízení v úzké spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Vzhledem k okolnostem případu a pietou s pozůstalými, nebudeme vydávat žádné další informace.

Děkujeme za pochopení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

18. června 2026

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