Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Úmrtí při výcviku
Případ včerejší nešťastné události prošetřujeme.
Od včerejšího dne prošetřují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality případ úmrtí příslušníka Hasičského záchranného sboru, ke kterému došlo v Českých Budějovicích, ve vodáckém areálu. Aktuálně probíhají veškeré úkony v rámci trestního řízení v úzké spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Vzhledem k okolnostem případu a pietou s pozůstalými, nebudeme vydávat žádné další informace.
Děkujeme za pochopení.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. června 2026