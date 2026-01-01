Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Úmrtí dvou osob v Rokytnici nad Jizerou
Semilští kriminalisté aktuálně šetří veškeré okolnosti úmrtí ženy a muže v jednom z penzionů v Rokytnici nad Jizerou.
Dnes dopoledne v 9.30 hodin policisté na lince 158 přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob – ženy a muže v jednom z penzionů v Rokytnici nad Jizerou. Během prvotního šetření na místě události nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl další osoba. K určení příčin úmrtí obou osob byly nařízeny soudní pitvy. Veškeré okolnosti tohoto tragického případu nyní šetří semilští kriminalisté.
Detailnější informace nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem na rodiny zemřelých zveřejňovat.
12. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí