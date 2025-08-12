Policie České republiky  

Umíte se orientovat v neznámém terénu?

Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným! 

Každoročně nastává doba, kdy se do lesů vypraví lidé všech věkových kategorií, neboť začne houbařská sezóna, což je pro většinu z nás signál k tomu, abychom minimálně v tomto období do českých lesů, luhů a hájů vyrazili. Tato velmi příjemná kratochvíle je však velmi nerozlučně spjata s velkým množstvím pohřešovaných a ztracených houbařů a výletníků, přičemž nemálo z těchto pátracích akcí končí nešťastně.

V roce 2024 byly v Ústeckém kraji evidovány celkem tři případy pohřešovaných houbařů, ale vzhledem k rychlému nasazení policejních složek, a také vzhledem k dodržování preventivních rad, skončila všechna tato pátrání úspěšně a pohřešovaní byli nalezeni živí a zdraví.

Z důvodu monitoringu a zjištění aktuální situace, probíhají v době houbařské sezóny každoročně preventivní akce. V rámci těchto akcí jsou houbařům, ale také náhodným turistům poskytnuty informace a rady, co učinit, než se do lesů vydají a zároveň jak postupovat v případě, že v lese či v neznámém terénu ztratí pojem o orientaci.

Pojďme si to celé shrnout v krátkých, přesto důležitých bodech:

Než vyrazíte do lesa

  • Zvažte svůj aktuální zdravotní stav a své síly.
  • Nabijte a nezapomeňte si vzít svůj mobilní telefon, doporučujeme stažení užitečných aplikací např. Mapy, Záchranka apod.
  • Na svém mobilním telefonu si v aplikaci Mapy.cz zapněte tzv. „stopaře“.   
  • Vezměte si sebou něco malého k jídlu a něco většího k pití.
  • Nezapomeňte na vhodné oblečení do každého počasí.
  • V ideálním případě, nechoďte sami.
  • Dejte o svém výletu vědět blízkým, je důležité, aby věděli, kam jdete a kdy se vrátíte.
  • Pokud je vás na výletě více, neztrácejte ostatní z dohledu.
  • Všímejte si orientačních bodů v okolí, větších objektů a cest, kudy jdete, lépe se pak zorientujete. 


Pokud i přes vše výše uvedené máte pocit, že jste zabloudili

  • Nezmatkujte a zachovejte chladnou hlavu. Zastavte se, rozhlédněte a popřemýšlejte, jak budete dál postupovat.
  • Pokuste se zorientovat, pokud je dobrá viditelnost, snažte se vrátit po svých stopách, hledejte potok, lesní cestu, jděte v jednom směru trasy.
  • Blíží-li se noc nebo déšť, hledejte úkryt (posed, padlý strom …) a zkuste místo viditelně označit – kapesníkem, košíkem apod.
  • Zavolejte blízké osobě nebo některou ze složek IZS, případně použijte aplikaci Záchranka, díky které Vás ihned lokalizují, a následně
  • Postupujte dle instrukcí operátora.
  • Udržujte se v suchu a teple, spěte na boku a tělo si od země odizolujte např. větvemi.
  • Nikam už neodcházejte, setrvejte a vyčkejte na pomoc na místě, které jste udali.
  • Nemáte-li sebou mobilní telefon, můžete pískat, zpívat a volat do okolí.

Všichni doposud oslovení byli řádně vybaveni a k dané problematice přistupovali velmi zodpovědně. Byli vybaveni mobilním zařízením a povětšinou se pohybovali ve skupinkách. Přes všechna tato pozitivní zjištění velmi důrazně doporučujeme všem návštěvníkům lesů, aby byli při svých vycházkách zodpovědní, neboť tím chrání hlavně sami sebe.

A nezapomeňme, že prevence byla, je a bude jediným účinným klíčem k naší bezpečnosti!

12. srpna 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

