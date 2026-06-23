Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ulicemi nočního Jablonce projížděla pod vlivem drog
Řidičce, která byla při řízení vozidla přistižena pod vlivem drog, policisté již sdělili podezření ze spáchání přečinu.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39leté ženě podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustila 25. května letošního roku. Tehdy byla v noci krátce po druhé hodině kontrolována policejní hlídkou při řízení vozidla v Jablonci nad Nisou poté, co s ním jela minimálně v ulicemi Československé armády, J. K. Tyla, Janovská a Palackého, kde byla na parkovišti u benzinové čerpací stanice i zastavena.
Alkohol u ní policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek jí už vyšel pozitivně, a to na látku Amfetamin/Metamfetamin. Podezřelá se následně po provedeném poučení podrobila i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve na zjištění hodnot uvedené látky. Poté zjištěné hodnoty prokázaly, že skutečně řídila vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorových vozidel.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem podezřelé nyní za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
23. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí