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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ulicemi nočního Jablonce projížděla pod vlivem drog

Řidičce, která byla při řízení vozidla přistižena pod vlivem drog, policisté již sdělili podezření ze spáchání přečinu. 

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39leté ženě podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustila 25. května letošního roku. Tehdy byla v noci krátce po druhé hodině kontrolována policejní hlídkou při řízení vozidla v Jablonci nad Nisou poté, co s ním jela minimálně v ulicemi Československé armády, J. K. Tyla, Janovská a Palackého, kde byla na parkovišti u benzinové čerpací stanice i zastavena.

Alkohol u ní policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek jí už vyšel pozitivně, a to na látku Amfetamin/Metamfetamin. Podezřelá se následně po provedeném poučení podrobila i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve na zjištění hodnot uvedené látky. Poté zjištěné hodnoty prokázaly, že skutečně řídila vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorových vozidel.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem podezřelé nyní za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.


23. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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