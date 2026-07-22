Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ulicemi nočního Jablonce projížděl pod vlivem alkoholu
Řidiči, který během uplynulého víkendu usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu, policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 43letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v neděli 19. července. Tehdy byl v noci krátce po třetí hodině kontrolován při řízení vozidla Škoda Octavia v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,47 promile, se kterou souhlasil. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
22. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí