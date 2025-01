Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úkryt v seně byl nedostatečný

HRADECKO, JIČÍNSKO - Na muže byl vydán příkaz k zatčení.

V sobotu 4.1. krátce po 14. hodině jsme přijali oznámení o muži, který ohrožuje ve Smidarech jiného muže nožem a má být v celostátním pátrání. Na uvedenou adresu vzápětí vyrazily tři policejní hlídky včetně psovoda. Nejprve policisté nemohli muže najít, až když vylezli na půdu, muže objevili zahrabaného v seně. Muže ve věku 28 let zadrželi, nůž po prohlídce u něho nenašli a zjistili, že soudce na něho v polovině loňského prosince vydal příkaz k zatčení, protože se vyhýbal soudnímu líčení. Muž byl v září obžalován ze zločinu vydírání a přečinů výtržnictví, krádež a porušování domovní svobody. Těchto trestných činů se měl dopustit v listopadu 2023 v Hradci Králové. Dále zjistili, že obdobné trestné činnosti se dopustil v červenci na Jičínsku, že v Rejstříku trestů má již 6 záznamů a že brány vězení naposledy opustil na začátku září 2022.

Policisté muže umístili do policejní cely a dále na příkaz soudce převezli do vazební věznice. Za činy, z nichž je již obžalován, mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

7.1.2025, 9.00

