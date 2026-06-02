Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ukradl vrtačku
Byla v cizím autě
Smutek, hořkost nebo naštvání, když přijdete ke svému zaparkovanému vozidlu a vidíte rozmlácené zadní okno. Možná jeden z těchto pocitů měl majitel Dacie na mostecké Třídě Budovatelů. Během noci neznámým předmětem kdosi násilím rozbil zadní okno odstaveného automobilu a navštívil zavazadlový prostor. Poškozený udělal zřejmě chybu, když nechal v kufru vozidla a na očích věci, které mohly působit jako lákadlo. Z auta zmizely prodlužovací kabely o délce 100 metrů, vrtačka nebo halogenové světlo. Po oznámení vloupačky se na místě sjeli policisté obvodního oddělení i technik. Ten právě zajistil několik důležitých stop. Případ si převzali kriminalisté, kteří všechny stopy a získané informace důkladně vyhodnotili. Vše je přivedlo k osobě 37letého muže z Mostu. Ten svým činem napáchal několikatisícovou škodu. Za to si od policejního vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání přečinu krádež vloupáním. Trestní stíhání bylo zahájeno na začátku tohoto týdne. Obviněnému muži hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
2. června 2026