Ukradl vozidlo, policisté ho ale rychle vypátrali
Muž skončil ve vazbě a hrozí mu až pětileté vězení.
Pětačtyřicetiletý muž z Chebu měl začátkem května letošního roku krátce po poledni na odstavné ploše v Chebu poničit skleněnou výplň dveří u obytného vozidla, do kterého se snažil vniknout, což se mu ale nepodařilo. Následně poničil skleněnou výplň u vedle zaparkovaného osobního automobilu značky Fiat, do kterého již vnikl. Odcizil z něj dioptrické brýle, finanční prostředky či náhradní klíče k tomuto vozidlu, se kterými po chvíli automobil nastartoval a odjel s ním. Tímto svým jednáním měl majiteli způsobit škodu 1,3 milionu korun.
To ale nebylo z jeho strany vše, protože o několik hodin později měl v Hazlově vniknout do automobilu značky BMW, ze kterého odcizil také několik různých věcí. O zhruba padesát metrů dále vnikl na parkovišti do vozidla značky Peugeot, ze kterého odcizil také několik drobných věcí.
Policisté se případy, zejména odcizením vozidla, začali okamžitě zabývat. Necelou hodinu po vniknutí do vozidla značky Peugeot policisté pětačtyřicetiletého muže zadrželi, zároveň se jim podařilo na Chebsku vypátrat i odcizený automobil značky Fiat, který měl majitel přestavěný na obytný automobil.
Z rozhodnutí soudce Okresního soudu v Chebu byl pětačtyřicetiletý muž vzat na vazbu.
Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.
nprap. Jakub Kopřiva
29. 5. 2026