Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ukradl parfém

Majetkové trestné činnosti se dopustil i v minulosti. 

Do dvou týdnů by měl před soudem stanout devětatřicetiletý muž, který v lednu zavítal do jedné z drogerii poblíž centra města a ukradl tam parfém v hodnotě bezmála 2 000 korun. Podezřelý se majetkové trestné činnosti v minulosti již dopustil a byl za ní odsouzen a potrestán. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.cz
12. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 