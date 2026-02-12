Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ukradl parfém
Majetkové trestné činnosti se dopustil i v minulosti.
Do dvou týdnů by měl před soudem stanout devětatřicetiletý muž, který v lednu zavítal do jedné z drogerii poblíž centra města a ukradl tam parfém v hodnotě bezmála 2 000 korun. Podezřelý se majetkové trestné činnosti v minulosti již dopustil a byl za ní odsouzen a potrestán. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.
