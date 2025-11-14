Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ukradl kufr plný věcí

Není to tak dávno, co byl za krádež odsouzen a potrestán. 

Třiatřicetiletého muže podezírají českobudějovičtí policisté ze spáchání přečinu krádeže. Té se měl dopustit před dvěma dny v ulici Fráni Šrámka v krajském městě, když si všiml odloženého kufru a přivlastnil si ho. V něm bylo různé pánské oblečení, ochranná přilba a pracovní lana. Podezřelý způsobil majiteli věcí škodu za bezmála 3 000 korun. Krádeže se nedopustil poprvé, a tak mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@pcr.gov.cz
14. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 