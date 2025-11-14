Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ukradl kufr plný věcí
Není to tak dávno, co byl za krádež odsouzen a potrestán.
Třiatřicetiletého muže podezírají českobudějovičtí policisté ze spáchání přečinu krádeže. Té se měl dopustit před dvěma dny v ulici Fráni Šrámka v krajském městě, když si všiml odloženého kufru a přivlastnil si ho. V něm bylo různé pánské oblečení, ochranná přilba a pracovní lana. Podezřelý způsobil majiteli věcí škodu za bezmála 3 000 korun. Krádeže se nedopustil poprvé, a tak mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.
