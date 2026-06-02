Ukradl auto, které po chvíli „rozstřelil“
S vážným zraněním byl letecky transportován do nemocnice.
V pátek 29. května letošního roku krátce před polednem měl čtyřiačtyřicetiletý muž přijít do volně přístupného provozního areálu jedné ze stavebních firem na Sokolovsku. Na parkovišti si měl všimnout neuzamčeného vozidla značky Mercedes, do kterého nastoupil, našel v něm klíče a s vozidlem nakonec z parkoviště odjel. Při couvání z parkoviště měl poškodit vrata garáže a poté i bránu vjezdu, do které naboural.
Daleko ale s vozidlem nedojel, protože o několik stovek metrů dále, konkrétně u Josefova na Sokolovsku, po projetí zatáčky nezvládl řízení, vyjel z pozemní komunikace, čelně narazil do betonové skruže a následně se vozidlo na poli několikrát přetočilo přes střechu. Vzhledem k tomu, že čtyřiačtyřicetiletý řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, tak při přetáčení vozidla z něj „vypadl“ čelním sklem.
Po dopravní nehodě se aktivoval systém e-call hlášení o dopravní nehodě, který voláním na linku 112 přivolal těžce zraněnému muži pomoc. Ten byl poté ve vážném stavu letecky transportován do nemocnice.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu čtyřiačtyřicetiletého muže nebylo možné provést orientační dechovkou zkoušku na přítomnost alkoholu, byl tedy vyžádán odběr biologického materiálu v nemocnici.
Lustrací navíc policisté zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž není vlastníkem žádného řidičského oprávnění.
Vozidlo, na kterém muž způsobil škodu téměř 500 tisíc korun, z parkoviště stavební společnosti odcizil.
Případem se v současné době zabývají sokolovští kriminalisté. Ve věci budou v nejbližších dnech zahájeny úkony trestního řízení.
nprap. Jakub Kopřiva
2.6.2026