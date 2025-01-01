Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ukradené kolo skončilo v polské zastavárně
Měl odcizit parfémy a jízdní kolo
Důkladná operativní činnost, místní a osobní znalost, hodiny strávené při výpovědích poškozených i svědků a vyhodnocení všech získaných indicií vyústila k obvinění třicetiletého muže z Českého Těšína. Díky spolupráci policistů i kriminalistů v Karviné a Českém Těšíně byl podezřelý muž do tří dnů od spáchání prvního skutku ztotožněn, vypátrán a následně zadržen.
Ve druhé polovině srpna měl v prodejně v Českém Těšíně vzít tři kusy parfémů v celkové hodnotě více než osm tisíc korun a bez zaplacení se zbožím utéct.
O dva dny později měl projít kolem vrátnice do uzavřeného objektu firmy a odcizit horské jízdní kolo, které bylo volně odložené u stěny vrátnice. S tímto kolem měl následně odjet do Polska a zastavit ho v jedné těšínské zastavárně, s tím, že se jedné o jeho majetek.
Kriminalisté muže obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a legalizace výnosů z trestné činnosti. Muž svou činnost nepopíral. Uvedl, že potřeboval peníze na pervitin a jídlo. Za konání, které je mu dáváno za vinu, mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let. Jeho trestní stíhání je vedeno vazebně.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 27. 8. 2025