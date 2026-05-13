Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ukradené auto v hodnotě 300 tisíc chtěl prodat za 15 tisíc
Policisté vozidlo našli a vrátili ještě týž den, zloděje dopadli.
Jirkovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného užívání cizí věci 34letému muži z Chomutova, který měl z parkovacího místa v Jirkově ukrást téměř nové vozidlo zn. Škoda Fabia v hodnotě 300 tisíc. Jednalo se o firemní auto, které měla do užívání svěřené zaměstnankyně firmy za účelem výkonu její práce. Žena přišla na konci března oznámit krádež s tím, že jí asi v blízkosti auta vypadl klíč a někdo ho našel a odjel.
Policisté se začali ihned krádeží zabývat a pátrat po odcizeném vozidle. Napadlo je, že firemní auto by mohlo být dohledatelné pomocí lokalizace a učinili potřebné kroky k jeho dohledání. Díky tomu se ho policistům hned v den oznámení krádeže podařilo najít v Žatci. Dalším šetřením kriminalisté odhalili i totožnost podezřelého a vyžádali si od státního zástupce souhlas s jeho zadržením. Před pár dny si policisté při hlídkové činnosti v pozdních večerních hodinách všimli v ulici Lipská jdoucího muže, jehož následná kontrola totožnosti odhalila, že jde o podezřelého z krádeže zmíněného vozidla, který byl kvůli tomu vyhlášen v celostátním pátrání. Muž byl zadržen a při výslechu se přiznal, že si na zemi všiml klíče od auta a zkusil, které vozidlo se po zmáčknutí tlačítka otevře. Poté do něho nasedl a odjel do Žatce. Tam ho zkusil nabídnout k prodeji za 15 tisíc korun, avšak potencionální zájemce se asi zalekl a na prodeji se nedomluvili. On tedy odstavil auto o kus dál a když se k němu později vracel, viděl u něho již policisty, kteří vozidlo mezitím vypátrali. Tak se urychleně vzdálil, aby nebyl odhalen. Své dopadení tím však jen pozdržel a za jeho jednání mu u soudu hrozí až pětileté odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. května 2026