Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ukradená sluchátka ukryla na nečekaném místě

BRNO: Podezřelá skončila v policejní cele.

Ve čtvrtek odpoledne zasahovali policisté v jednom z brněnských hotelů, kde se měla neoprávněně pohybovat neznámá žena. Tu objevili zaměstnanci v zázemí určeném výhradně pro personál, přičemž následně zjistili, že jim ze šaten zmizela bezdrátová sluchátka. Podezřelá se snažila z místa rychle zmizet, zaskočilo ji však elektronické zabezpečení dveří na čipovou kartu, přes které se nedostala. Při konfrontaci krádež popírala a zaměstnancům dokonce nabízela, aby jí prohledali kabelku. Jedna ze zaměstnankyň si však všimla, že si žena něco ukrývá pod oblečením. Přivolaní policisté na místě zjistili, že žena je v podmínce za majetkovou trestnou činnost. I žena zřejmě moc dobře věděla, že by mohla skončit za mřížemi, pokud by se prokázalo, že znovu kradla. Hlídka proto ženu zadržela a převezla na oddělení. Tam se nakonec ke krádeži přiznala a odevzdala i ukradené pouzdro se sluchátky. To měla pečlivě ukryté v intimních partiích, aby je nikdo nenašel. Zadržená žena tak putovala rovnou za mříže.

por. David Chaloupka, 11. července 2025

