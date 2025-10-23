Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ukradená identita? Nikoli, jen trik k získání peněz
Za necelé dvě hodiny přišla žena o více než půl milionu.
Aktivita podvodníků, kteří útočí s cílem získat cizí peníze, neustává a policisté napříč republikou přijímají další a další oznámení od okradených občanů.
V minulých dnech se na chomutovské policisty obrátila 61letá žena, která za necelé dvě hodiny přišla o 550 tisíc korun.
Vše začalo telefonátem po šesté hodině večerní, v němž jí neznámá žena, která se představila jako pracovnice banky, sdělila, že má připravenou kreditní kartu k vyzvednutí. Dotyčná jí odpověděla, že u této banky ani nemá účet a žádnou kartu si „neobjednala“. Volající jí odvětila, že v tom případě byl nejspíš její bankovní účet napaden a byla jí ukradena identita. Prý někdo v Plzni s jejím občanským průkazem požádal o vystavení kreditní karty. Dále sdělila, že celou věc musí oznámit její bance a také policii a že ji tedy bude ještě kontaktovat její banka.
O pět minut později poškozené z jiného telefonního čísla volala údajná bankéřka její banky, která jí oznámila, že její účet byl napaden a informaci musí předat oddělení kyberkriminality, odkud se jí brzy někdo ozve.
Za cca deset minut ji kontaktoval muž, jenž se představil jako pracovník oddělení kyberkriminality její banky. Řekl jí, že jí byla nejspíš ukradena identita a zeptal se, jestli náhodou někomu nepůjčila občanský průkaz. Dále jí sdělil, že pro bezpečnost jejích financí je potřeba je převést na bankovní účet národní banky anebo bankovní účet zablokovat. Žena si vybrala variantu převodu peněz, načež ji muž instruoval k navýšení denního limitu plateb na milion korun, což provedla v mobilní bankovní aplikaci. Následně na základě pokynů volajícího (který jí v průběhu půl hodiny volat třikrát vždy s instrukcí k platbě) zadala žena ve své mobilní aplikaci tři platby na dva různé bankovní účty v celkové výši bezmála 550 tisíc korun. V posledním hovoru jí řekl, že se nepodařilo převést všechny peníze a že její účet zamrazí. Poté jí sdělil, že mu končí pracovní doba a že se s ní spojí následující den.
Bohužel až pozdě ženě došlo, že se zřejmě jedná o podvod a obrátila se na policii.
I v tomto případě, stejně jako ve většině dalších podobných, pracovali podvodníci se strachem poškozené, že přijde o své peníze a s časovým tlakem. Pokud nechcete o své peníze přijít, nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy nebo e-maily, kde se vás někdo pokouší přesvědčit, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní potřebná opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku a neplňte žádné pokyny údajných bankovních úředníků, kteří vás po telefonu chtějí přesvědčit k převodu peněz na „bezpečné účty“, případně k výběru peněz z účtu a jejich vložení do bitcoinmatu. Banky takto nikdy nepostupují!
V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.
Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.
Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.
Pokud by vás popsaným způsobem někdo kontaktoval, můžete se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. října 2025