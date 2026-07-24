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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ukradená elektrokola

Zloděj způsobil škodu za 120 000 korun. 

Nepříjemné překvapení čekalo na majitelku dvou elektrokol, když zjistila, že mu je někdo ukradl. K trestnému činu došlo někdy v době od 4. do 12. července v jednom bytovém domě v Třeboni. Neznámý pachatel se dostal do objektu přesně nezjištěným způsobem a pak zamířil do kolárny. Odtud pak odcizil dámské a pásnké elektrokolo značky Apache a z místa činu zmizel. Majitelce způsobil škodu ve výši 120 000 korun. Tímto skutkem způsobil hned dva trestné činy - krádeže a porušování domovní svobody. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Třeboni. Ti zahájili úkony trestního řízení a po pachateli intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Policisté připomínají, abyste si své věci vždy řádně zabezpečili. Používejte kvalitní zámky. Pokud máte kolo v kolárně, nespoléhejte pouze na dveře kolárny, ale uzamkněte si i své kolo - ideálně k pevnému bodu a zámek veďte přes rám a zadní kolo. Je vhodné, abyste si zajistili i přední kolo druhým zámkem. U drahých kol můžete využít i GPS lokátor nebo tracker, který může pomoci při dohledání kola. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026

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