Ukončení služebního poměru a aktuální početní stav
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„Kolik příslušníků vašeho sboru-instituce prosím loni odešlo do civilu?
Jaké jsou měsíční náklady na jejich výsluhy?
Kolik celkově vaše instituce vyplatila za loňský rok na výsluhách?
V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy? Poprosím o 10 nejvyšších ve vztahu k hodnostem.
Kolik vašich civilních pracovníků pobírá výsluhy, v jaké celkové výši?
V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy u civilních pracovníků? Poprosím o uvedení 10 nejvyšších výsluh
civilních pracovníků.
Jaká je aktuální hodnostní struktura vašeho sboru (počty hodností – od nejnižších po nejvyšší?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k první a poslední otázce níže poskytl požadované informace. Ve vztahu k ostatním otázkám žádosti o informace, tedy k otázkám vztahujícím se k výsluhovým příspěvkům, povinný subjekt konstatoval, že informace požadované v těchto otázkách se nevztahují k působnosti Policie České republiky, nýbrž k působnosti Ministerstva vnitra České republiky, neboť výsluhový příspěvek ve smyslu ustanovení § 157 a následujících zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přiznává a vyplácí odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky. Povinný subjekt proto žadateli sdělil, že předmětnou žádost o informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v této části odkládá.
K první otázce povinný subjekt sdělil, že v období od 1. 1. do 31. 12. 2024 skončilo služební poměr 2 168 příslušníků Policie České republiky.
Informace požadované v poslední otázce jsou v tabulce níže, a to k datu 1. 1. 2025.
|
1. 1. 2025 – hodnostní označení
|
Počet policistů
|
rtn.
|
128
|
stržm.
|
1448
|
nstržm.
|
2471
|
pprap.
|
4977
|
prap.
|
8570
|
nprap..
|
8449
|
ppor.
|
551
|
por.
|
5245
|
npor.
|
1605
|
kpt.
|
3900
|
mjr.
|
1125
|
pplk.
|
903
|
plk.
|
813
|
brig. gen.
|
14
|
genmjr.
|
3
|
genpor.
|
1
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2025