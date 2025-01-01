Policie České republiky  

Ukončení služebního poměru a aktuální početní stav

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.

Kolik příslušníků vašeho sboru-instituce prosím loni odešlo do civilu?

Jaké jsou měsíční náklady na jejich výsluhy?

Kolik celkově vaše instituce vyplatila za loňský rok na výsluhách?

V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy? Poprosím o 10 nejvyšších ve vztahu k hodnostem.

Kolik vašich civilních pracovníků pobírá výsluhy, v jaké celkové výši?

V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy u civilních pracovníků? Poprosím o uvedení 10 nejvyšších výsluh

civilních pracovníků.

Jaká je aktuální hodnostní struktura vašeho sboru (počty hodností – od nejnižších po nejvyšší?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k první a poslední otázce níže poskytl požadované informace. Ve vztahu k ostatním otázkám žádosti o informace, tedy k otázkám vztahujícím se k výsluhovým příspěvkům, povinný subjekt konstatoval, že informace požadované v těchto otázkách se nevztahují k působnosti Policie České republiky, nýbrž k působnosti Ministerstva vnitra České republiky, neboť výsluhový příspěvek ve smyslu ustanovení § 157 a následujících zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přiznává a vyplácí odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky. Povinný subjekt proto žadateli sdělil, že předmětnou žádost o informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v této části odkládá.

K první otázce povinný subjekt sdělil, že v období od 1. 1. do 31. 12. 2024 skončilo služební poměr 2 168 příslušníků Policie České republiky.

Informace požadované v poslední otázce jsou v tabulce níže, a to k datu 1. 1. 2025.

1. 1. 2025 – hodnostní označení

Počet policistů

rtn.

128

stržm.

1448

nstržm.

2471

pprap.

4977

prap.

8570

nprap..

8449

ppor.

551

por.

5245

npor.

1605

kpt.

3900

mjr.

1125

pplk.

903

plk.

813

brig. gen.

14

genmjr.

3

genpor.

1

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2025

