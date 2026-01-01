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Uklízeč

KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov – místo výkonu práce Sokolov - pracovní poměr 

Obecně

  • Místo výkonu: Sokolov, Jednoty 1773, 356 04
  • Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • Zajišťovaní pravidelného úklidu a udržování čistoty v přidělených prostorách objektu
  • Provádění mytí oken včetně rámů, čištění nábytku a vyprazdňování odpadkových košů
  • Zabezpečení hygienického standardu sociálních zařízení, včetně dezinfekce a průběžného doplňování hygienických a toaletních potřeb
  • Provádění dezinfekce a úklidu cel určených pro krátkodobé zadržení osob
  • Péče o svěřené úklidové prostředky, pomůcky a vybavení, včetně jejich hospodárného využívání
  • Dodržování zásad bezpečnosti práce, hygienických předpisů a interních směrnic zaměstnavatele

Platové podmínky a další benefity

  • Platová třída 2., zaručený plat 22 400,- Kč
  • Osobní příplatek – přiznán po uplynutí zkušební doby
  • Možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
  • Stravné
  • Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • Ukončené základní vzdělání
  • Praxe v oboru
  • Bezúhonnost (doloženo výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • Vstřícnost, spolehlivost, flexibilita

Další informace

  • Pevná pracovní doba PO – PÁ 6:00 – 14:30 hodin
  • Termín pro zaslání životopisu do 24. 6. 2026
  • Možnosti nástupu 22. 7. 2026
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu klara.gabrisova@pcr.cz, předmětem „uklízeč“, nebo doručte poštou na adresu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení provozu a údržby majetku, Klára Gábrišová, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov nejpozději do 24. 6. 2026. Vaše případné dotazy zodpoví uvedená kontaktní osoba.
 

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