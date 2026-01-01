Uklízeč
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06
- Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Zajišťovaní pravidelného úklidu a udržování čistoty v přidělených prostorách objektu
- Provádění mytí oken včetně rámů, čištění nábytku a vyprazdňování odpadkových košů
- Zabezpečení hygienického standardu sociálních zařízení, včetně dezinfekce a průběžného doplňování hygienických a toaletních potřeb
- Provádění dezinfekce a úklidu cel určených pro krátkodobé zadržení osob
- Péče o svěřené úklidové prostředky, pomůcky a vybavení, včetně jejich hospodárného využívání
- Dodržování zásad bezpečnosti práce, hygienických předpisů a interních směrnic zaměstnavatele
Platové podmínky a další benefity
- Platová třída 2., zaručený plat 22 400,- Kč
- Osobní příplatek – přiznán po uplynutí zkušební doby
- Možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- Stravné
- Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- Ukončené základní vzdělání
- Praxe v oboru
- Bezúhonnost (doloženo výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- Vstřícnost, spolehlivost, flexibilita
Další informace
- Pevná pracovní doba PO – PÁ 6:00 – 14:30 hodin
- Termín pro zaslání životopisu do 24. 6. 2026
- Možnosti nástupu dle dohody
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu klara.gabrisova@pcr.cz, předmětem „uklízeč“, nebo doručte poštou na adresu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení provozu a údržby majetku, Klára Gábrišová, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov nejpozději do 24. 6. 2026. Vaše případné dotazy zodpoví uvedená kontaktní osoba.