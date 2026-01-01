Uklízeč / ka
KŘP Středočeského kraje, ekonomický odbor, ekonomické oddělení Praha – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Zborovská 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- provádění běžného úklidu
- vynášení odpadků, čištění a vysávání koberců
- dezinfekce klozetů, umýváren a sprchových koutů, atd…
- čištění zrcadel, stěn s omyvatelným nátěrem, obkladů, vstupních dveří do kanceláří, atd…
- dodržování BOZP a PO na pracovišti
- podřízenost příslušnému vedoucímu ekonomického oddělení.
Platové podmínky a další benefity
- hrubá mzda: 22 400 Kč,
- možnost dotované stravy
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- základní vzdělání nebo základy vzdělání
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oboru
- řidičský průkaz – skupina B
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí–pátek, 7:00 – 15:30 hodin, po dohodě lze upravit
- možnost nástupu: 1. 9. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.
V případě zájmu kontaktujte vedoucího ekonomického oddělení Praha - tel. 974 861 879, mob. 720 976 899, e-mail: michal.pechac@pcr.cz.