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Uklízeč / ka

KŘP Středočeského kraje, ekonomický odbor, ekonomické oddělení Praha – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Zborovská 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • provádění běžného úklidu
  • vynášení odpadků, čištění a vysávání koberců
  • dezinfekce klozetů, umýváren a sprchových koutů, atd…
  • čištění zrcadel, stěn s omyvatelným nátěrem, obkladů, vstupních dveří do kanceláří, atd…
  • dodržování BOZP a PO na pracovišti
  • podřízenost příslušnému vedoucímu ekonomického oddělení.

Platové podmínky a další benefity

  • hrubá mzda: 22 400 Kč,
  • možnost dotované stravy
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • základní vzdělání nebo základy vzdělání
  • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oboru
  • řidičský průkaz – skupina B

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí–pátek, 7:00 – 15:30 hodin, po dohodě lze upravit
  • možnost nástupu: 1. 9. 2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.


V případě zájmu kontaktujte vedoucího ekonomického oddělení Praha - tel. 974 861 879, mob. 720 976 899, e-mail: michal.pechac@pcr.cz.

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