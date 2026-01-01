Uklízeč/ka
KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- provádění běžného úklidu v přiděleném objektu (v kancelářích, ostatních místnostech, chodbách, na WC, v koupelnách a umývárnách, na schodištích, v kabinách výtahů, kuchyňkách a dalších prostorách)
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 2 se mzdou 22.000,- Kč, zvláštní příplatek 1.000,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, doprava, rekreace)
- příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- Základní vzdělání nebo základy vzdělání
- Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- Pečlivost, spolehlivost
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: 1. 5. 2026
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „uklízeč/ka“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí EO OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.