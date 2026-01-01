Uklízeč/ka

KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • provádění běžného úklidu v přiděleném objektu (v kancelářích, ostatních místnostech, chodbách, na WC, v koupelnách a umývárnách, na schodištích, v kabinách výtahů, kuchyňkách a dalších prostorách)

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 2 se mzdou 22.000,- Kč, zvláštní příplatek 1.000,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, doprava, rekreace)
  • příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • Základní vzdělání nebo základy vzdělání
  • Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • Pečlivost, spolehlivost

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: 1. 5. 2026
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „uklízeč/ka“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí EO OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.

