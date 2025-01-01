Policie České republiky  

Uklízeč

KŘP Jihomoravského kraje, oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
    4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 6:00 – 14:30 hod.

Náplň práce

  • provádění běžného úklidu v určených prostorách a intervalech, stanovených pro jednotlivá pracoviště (čištění podlah, utírání prachu na nábytku a zařízení, rámech obrazů, parapetech apod.), úklid sanitárních zařízení (sprchy, WC), každodenní vynášení odpadkových košů atd.
  • čištění oken – 2x ročně
  • čištění okenních žaluzií
  • čištění zrcadel, skleněných přepážek, obkladů na stěnách apod.
  • provádění úklidu po řemeslnících (po rekonstrukcích, opravách, malování)

Platové podmínky a další benefity

  • 2. platová třída – 20 800 Kč (nař. vl. č. 286/2024 Sb.),
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
  • možnost firemní mateřské školky
  • sociální jistotu, zázemí a perspektivu státní organizace

Kvalifikační předpoklady a další požadavky k výkonu práce:

  • základní vzdělání
  • praxe v oblasti úklidu – výhodou
  • dobrý zdravotní stav
  • bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem
    z rejstříku trestu).

Další informace

  • možnost nástupu: podle dohody

Písemnou žádost, strukturovaný životopis, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení provozu a údržby majetku
Kounicova 24, 611 32 Brno
popř. e-mailem:eva.novakova2@pcr.cz

Bližší informace poskytne p. Eva Nováková, tel. 974 624 275.

