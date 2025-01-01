Uklízeč
KŘP Jihomoravského kraje, oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
- pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
4 měsíce
- pracovní doba po-pá 6:00 – 14:30 hod.
Náplň práce
- provádění běžného úklidu v určených prostorách a intervalech, stanovených pro jednotlivá pracoviště (čištění podlah, utírání prachu na nábytku a zařízení, rámech obrazů, parapetech apod.), úklid sanitárních zařízení (sprchy, WC), každodenní vynášení odpadkových košů atd.
- čištění oken – 2x ročně
- čištění okenních žaluzií
- čištění zrcadel, skleněných přepážek, obkladů na stěnách apod.
- provádění úklidu po řemeslnících (po rekonstrukcích, opravách, malování)
Platové podmínky a další benefity
- 2. platová třída – 20 800 Kč (nař. vl. č. 286/2024 Sb.),
- po zapracování možnost osobního příplatku,
- možnost čerpání prostředků z FKSP,
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
- možnost firemní mateřské školky
- sociální jistotu, zázemí a perspektivu státní organizace
Kvalifikační předpoklady a další požadavky k výkonu práce:
- základní vzdělání
- praxe v oblasti úklidu – výhodou
- dobrý zdravotní stav
- bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem
z rejstříku trestu).
Další informace
- možnost nástupu: podle dohody
Písemnou žádost, strukturovaný životopis, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení provozu a údržby majetku
Kounicova 24, 611 32 Brno
popř. e-mailem:eva.novakova2@pcr.cz
Bližší informace poskytne p. Eva Nováková, tel. 974 624 275.