Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Ujížděl ze Středočeského do Královehradeckého kraje
Jeho jízdu ukončil zastavovací pás.
Policisté z obvodního oddělení v Poděbradech prováděli v nočních hodinách, dne 12. června, dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v silničním provozu, když si za volantem všimli řidiče, o kterém na základě osobní a místní znalosti věděli, že není držitelem řidičského oprávnění a i přesto již několikrát usedl za volant. Za řidičem se proto okamžitě vydali a chtěli ho zastavit při silniční kontrole. Muž ale na výzvy k zastavení nereagoval a začal v Poděbradech policistům ujíždět. Do pronásledování se následně zapojily i další policejní hlídky z Nymburska, konkrétně z Milovic, Nymburka, Městce Králové a také policisté z nymburské prvosledové hlídky. Následně středočeští policisté o součinnost požádali i kolegy z Královehradeckého kraje, protože se pronásledování začal přesouvat na jejich území. Pronásledování ukončil zastavovací pás, který použili policisté z královehradeckého obvodního oddělení Kopidlno.
Hlídka policistů z Kopidlna zaujala postavení na komunikaci I/32, kde proti ujíždějícímu vozidlu značky Škoda Superb použila zastavovací pás. Řidič ani poté na výzvy policistů nereagoval a pokračoval v jízdě přes Kopidlno směrem na Cholenice, kde jeho jízda skončila. Policisté následně muže omezili na osobní svobodě.
Za volantem skutečně seděl, nymburským policistům dobře známý, 34letý muž. Vozidlo, kterým ujížděl, navíc chvíli předtím odcizil v Nymburce. Dechová zkouška alkohol u řidiče neprokázala, orientační test na přítomnost návykových látek byl však pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Řidič se následně odmítl podrobit lékařskému vyšetření.
Zásah zároveň ukázal dobrou spolupráci policistů z různých krajů. Na řešení situace se podílely hlídky z Královéhradeckého i Středočeského kraje a díky jejich součinnosti se podařilo vozidlo v krátké době zastavit. V podobných případech hraje rychlá koordinace a předávání informací zásadní roli.
Z provedené lustrace policisté zjistili, že řidič měl platný zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2030 a že řidičské oprávnění nikdy nevlastnil.
Nymburští policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci. Za tyto skutky může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
KŘP Středočeského kraje
por. Bc. Martina Jandová
KŘP Královehradeckého kraje
1. července 2026